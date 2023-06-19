Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Hendek ilçesi Hamitli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yasin D. yönetimindeki 34 GCV 257 plakalı hafif ticari araç, yabancı uyruklu O.S. idaresindeki BR-278-KK yabancı plakalı TIR’a arkadan çarpıp, takla attı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Yasin D. ile yanında bulunan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaralılar sıkıştığı yerden çıkartıldı. 3 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma ile Sadıka Sabancı Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.