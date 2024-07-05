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Tırda narkotik dedektör köpeği "Hektor" ile yapılan aramada, kupa kısmında 1219 gram sentetik uyuşturucu ile 2 bin 744 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve İstihbarat şubeleri ile Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, Samsun'a tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine ortak çalışma yürüttü.

SAMSUN (AA) - Samsun'da bir tırda yapılan aramada, "Hektor" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla uyuşturucu ele geçirildi.

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