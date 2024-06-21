Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, freni boşalan bir TIR'ın üzerindeki keresteler ve beton blokların bir otomobilin üzerine düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Çankırı-Kastamonu karayolu İndağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Şekerci (53) idaresindeki 06 JPT 82 plakalı kereste ve beton blok yüklü TIR, freninin boşalması sebebiyle kontrolden çıktı. Savrulan TIR'ın dorsesindeki kereste ve beton bloklar, Ali Günbal yönetimindeki 06 BCP 023 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Şiddetli çarpışma ve yangın

Beton bloklar ve kerestelerle birlikte savrulan otomobil, şarampolde yaklaşık 70 metre sürüklendi. Kereste ve beton bloklar uçuruma ve yol kenarına savruldu. TIR ise refüjde yaklaşık 400 metre sürüklenerek durabildi. Yaşanan feci kaza sonrası hem TIR hem de otomobil alev topuna döndü.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. TIR ve otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Uçurumun kenarında asılı kalan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere zincirle bağlandı.

Yaşanan feci kazada otomobil sürücüsü Ali Günbal hayatını kaybederken, TIR sürücüsü Mesut Şekerci ise ağır yaralandı. Yaralı Şekerci, sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik ve güvenlik önlemleri

Kaza nedeniyle Çankırı-Kastamonu karayolu trafiğe kapatıldı. Jandarma ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ali Günbal'ın cenazesi, AFAD ekiplerince otomobilden çıkartılarak Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.