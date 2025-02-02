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Muğlaspor, bu galibiyetle puan hanesine 3 puan ekleyip 33 puana yükselirken, Tire 2021 FK ise sahadan puansız ayrılarak 21 puanda kaldı.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. 62. dakikada Muğlaspor'dan Sırat Yeşilördek'in kaydettiği golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

TFF 3. Lig 2. Grup’un 18. hafta mücadelesinde Tire 2021 FK , deplasmanda Muğlaspor 'a 1-0 mağlup olarak 8 maçlık yenilmezlik serisini kaybetmiş oldu. Mücadelenin tek golü, 62. dakikada Sırat Yeşilördek’ten geldi.

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