TFF 3. Lig 2. Grup’un 18. hafta mücadelesinde Tire 2021 FK, deplasmanda Muğlaspor'a 1-0 mağlup olarak 8 maçlık yenilmezlik serisini kaybetmiş oldu. Mücadelenin tek golü, 62. dakikada Sırat Yeşilördek’ten geldi.

Maçtan dakikalar

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. 62. dakikada Muğlaspor'dan Sırat Yeşilördek'in kaydettiği golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

Maçın son anlarında 90. dakikada Tire 2021 FK'dan Mertcan Aktaş kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Kalan sürede başka gol olmayınca Muğlaspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maç kadroları

Muğlaspor:
İsmet, Mehmet, Eycan, Çağrı, Tayfun (dk. 81 Mustafa), Muhammet Enes (dk. 74 Harun), Serhat Enes, Sırat, Muhammet, Yasin (dk. 58 Tugay), Furkan Tayfun (dk. 58 Cemal)

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Tire 2021 FK:
Fatih, Özgür, Kadir Mert (dk. 84 Anıl), Recep (dk. 67 Tezcan), Turan Ali, Mertcan, Mehmet (dk. 84 İlhan), Serhat, Mustafa, Murat (dk. 61 Sait Can), Mustafa

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Maçın hakemleri

Berat Buğra Çelik (Hakem), Mehmet Kirişçioğlu (1. Yardımcı Hakem), Mehmet Erdoğan (2. Yardımcı Hakem)

Gol

62' Sırat Yeşilördek (Muğlaspor)

Kartlar

90' Mertcan Aktaş (Tire 2021 FK)

Muğlaspor: Sırat Yeşilördek, Muhammet Arslantaş, Çağrı Bülbül, Tayfun Tatlı
Tire 2021 FK: Kadir Mert Örentepe, Serhat Baştan, Murat Elkatmış, Berke Kılıç, Mertcan Aktaş

Muğlaspor, bu galibiyetle puan hanesine 3 puan ekleyip 33 puana yükselirken, Tire 2021 FK ise sahadan puansız ayrılarak 21 puanda kaldı.

Kaynak: İHA