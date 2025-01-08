TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Tire 2021 FK, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılı kulüp, Menemen FK'dan 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Yusuf Yıldız ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tire 2021 FK tarafından yapılan açıklamada, genç oyuncunun takıma katılmasından duyulan memnuniyet ifade edilirken, Yusuf Yıldız'a takımda başarılar dilendi.

Türkiye Kupası'ndaki performansı İzmir ekibinin dikkatini çekti

Güzeltepe Gençlikspor altyapısından yetişen ve futbola burada başlayan Yusuf, 2'nci Lig'de geçirdiği son iki sezonda toplam 6 lig maçında forma giydi ve 1 gol kaydetti. Ayrıca, Türkiye Kupası'nda da 4 kez sahaya çıkan genç oyuncu, performansıyla Tire 2021 FK'nin dikkatini çekmeyi başardı. Yusuf'un transferi, Tire 2021 FK'nin orta saha bölgesine genç ve dinamik bir katkı sağlaması bekleniyor.