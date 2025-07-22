TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında savunma hattını güçlendirdi. İzmir temsilcisi, 33 yaşındaki stoper Onur Şirin’i kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.



Tire 2021 FK'dan savunmaya tecrübeli takviye

Transfer çalışmalarına hız veren Tire 2021 FK, geçtiğimiz günlerde Emin Can Uysal, Sedat Yahşi, Sercan Uslu, Doğukan Çınar, Ümit Kurt ve Zeki Furkan Kayalı ile anlaşmıştı. Kulüp, son olarak savunma hattına tecrübeli isim Onur Şirin’i transfer etti.

Kulüpten resmi açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli stoper Onur Şirin, Tiremizin savunmasına güç katmak için aramıza katıldı. 33 yaşındaki futbolcu; Batman Petrolspor, Erbaaspor, Tarsus İdman Yurdu, Düzcespor, Kütahyaspor, Amasyaspor ve son olarak Mazıdağı Fosfat takımlarında forma giydi. Onur Şirin'e hoş geldin diyor, sarı kırmızı formamızla başarılar diliyoruz" denildi.