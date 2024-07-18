Tire 2021 FK, TFF 3. Lig'e yeni katılan ekip olarak, transfer döneminde önemli bir hamle yaparak 30 yaşındaki kanat oyuncusu Serhat Baştan'ı renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon İnegölspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Serhat Baştan, Tire 2021 FK'nın yeni sezondaki en büyük kozlarından biri olacak.

Kulüpten resmi açıklama

Tire 2021 FK'dan yapılan resmi açıklamada, "Serhat Baştan ile anlaşarak kadromuza güç kattık. Geçtiğimiz sezonu 2. Lig'de İnegölspor formasıyla 35 maçta 6 golle tamamlayan Serhat Baştan'ın, takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine Tire FK formasıyla başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.