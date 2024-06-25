TFF 3'üncü Lig'e yükselen Tire 2021 FK'da Başkan Hüma Yüksel, yeni sezona dair transfer süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Yüksel, çok yakında yeni transferleri açıklayacaklarını belirterek taraftardan sabır istedi.

Başkan Yüksel'in açıklamaları

Başkan Hüma Yüksel, yaptığı açıklamada, "TFF 3'üncü Lig'de mücadele edeceğimiz yeni sezonda hırslı, mücadeleci ve başarıya odaklı bir kadro oluşturmak için yönetim kurulumuz ve Sportif Direktör Oktay Kanbolat ile Tire FK'mız için yoğun bir mesai harcıyoruz. Taraftarımıza layık, birlikte zafere yürüyeceğimiz takımı oluşturmak için futbolcu arkadaşlarımızla görüşmelerde son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Çok yakında yeni transferlerimizi sizlerle tanıştırarak çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

İç transferde son durum

Tire ekibi iç transferde son olarak Mert Danışmaz ile sözleşme yeniledi. Mert Danışmaz'ın takımda kalması, taraftarlar arasında memnuniyetle karşılandı. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurma hedefinde olan Tire 2021 FK, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor.