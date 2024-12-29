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Teknik direktörlük görevine Ali Çalış’ı getiren Tire 2021 FK , ara transfer döneminde daha önce Silifke Belediyespor’dan sağ kanat oyuncusu Turan Demirci’yi kadrosuna katmıştı.

Futbola Karşıyaka altyapısında başlayan 26 yaşındaki sol bek, Karacabey Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Diyarbekirspor formaları giydi. Bu sezon Diyarbekirspor’da 12 lig maçında görev alan Güler, 752 dakika sahada kaldı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2024-25 sezonunun ikinci devresi için Özgür Güler ile anlaşma sağlamıştır. Özgür’e hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Tire 2021 Futbol Kulübü, transfer çalışmalarına hız verdi. İzmir temsilcisi, son olarak Diyarbekirspor’da forma giyen Özgür Güler ile sözleşme imzaladı.

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