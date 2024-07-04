TFF 3'üncü Lig'e yeni yükselen Tire 2021 Futbol Kulübü, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Kulüp, Yeni Mersin İdmanyurdu'ndan 35 yaşındaki ön libero Yasin Elmas ve Tavşanlı Tepecikspor'dan 22 yaşındaki sağ kanat Efe Çakmak ile sözleşme imzaladı. Transferler sonrası kulüp, "İki oyuncumuza kulübümüzde başarılı bir sezon diliyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Geçen sezon Yeni Mersin İdmanyurdu formasıyla Play-Off oynayan Yasin Elmas, 33 maçta 2 gol atarak takımına önemli katkılarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, futbol kariyerinde gösterdiği istikrarlı performansla tanınıyor. Yasin Elmas, Tire 2021 FK'ya transferiyle birlikte deneyimini ve liderlik özelliklerini yeni takımına aktarmayı hedefliyor.

Bölgesel Amatör Lig'de Tavşanlı Tepecikspor forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat Efe Çakmak, 27 maçta 9 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Genç futbolcu, hızı ve teknik yetenekleriyle öne çıkıyor. Tire 2021 FK, Efe'nin enerjisi ve yetenekleriyle hücum hattını güçlendirmeyi planlıyor.

Taraftarların beklentisi

Tire 2021 FK taraftarları, yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte sezon öncesi büyük bir heyecan yaşıyor. Yasin Elmas'ın tecrübesi ve Efe Çakmak'ın genç enerjisi, taraftarların beklentilerini yükseltti. Takımın, yeni sezonda başarılı performans sergileyerek üst sıralara oynayacağına dair inanç büyük.

Sezon hazırlıkları

Tire 2021 Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Takım, sezon öncesi kampında fiziksel ve taktiksel çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör ve antrenör ekibi, yeni transferlerin takıma adaptasyonu için özel programlar uyguluyor. Kulüp, TFF 3'üncü Lig'de ilk sezonunda Play-Off mücadelesi vermeyi ve mümkünse üst lige çıkmayı hedefliyor. (DHA)