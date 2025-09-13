3. Lig 4. Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, Uşakspor’dan 22 yaşındaki sağ kanat Bertuğ Uz’u kadrosuna kattı. Genç futbolcu, sarı-kırmızılı formayla mücadele edecek.
Bertuğ Uz imzayı attı
Tire 2021 FK kulübü, transferle ilgili yaptığı açıklamada, “Geçen sezon Uşakspor’da forma giyen Bertuğ Uz, artık Tire Futbol Kulübü’müzün başarısı için ter dökecek. Kendisine tekrar hoş geldin diyor, sarı-kırmızı formamızla nice zaferler kazanmasını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.
Genç futbolcu, ağustos ayında kadrosuna katıldığı İskenderunspor’dan forma giymeden ayrılmış ve İzmir temsilcisine transfer olmuştu.