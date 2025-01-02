Tire Devlet Hastanesi’nde doktor randevusu olan vatandaşlar Tire Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir? sorusunu merak ediyor. İşte sizler için derlediğimiz detaylı adres ve iletişim bilgileri…

Tire Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

İzmir-Tire yolu 80 kilometredir ve kendi aracınız ile yaklaşık 1-1,5 saat kadar sürecektir. Otobüsler ise 1,5-2 saat arasında ulaşabilmektedir.

Hastaneye karayolu ile ulaşım:

S.S. Tire Otobüsleri Yolcu Taşıma Kooperatifi tarafından İzmir Otogarı bağlantılı olarak Gaziemir’den her gün düzenli aralıklarla otobüs seferleri düzenlenmektedir. Gaziemir’deki Tire Otobüsleri yazıhanesi Konak istikametinden Gaziemir Tansaş’a varmadan yaklaşık 100 metre önce yolun sağındadır. Belediye otobüsleri (Gaziemir, Menderes, Sarnıç otobüsleri) Tire otobüslerinin Gaziemir’den yolcu aldığı yazıhanenin önünden geçer.

Ayrıca Gaziemir dolmuşlarının tümü de Tire otobüs yazıhanesinin önünden geçer. Tire Otobüsleri saatleri ve Tire otobüs bilet fiyatları için Tire Otobüsleri Kooperatifin Telefonları İzmir : (0232)472 12 13 veya Tire: (0232) 512 60 60 numaralı telefonlarından kalkış yerlerini ve Tire Otobüsleri hareket saatlerini öğrenebilirsiniz.

Kendi aracınızla gitmek için de 2 ayrı seçeneğiniz var. Birincisi, Aydın Otobanını kullanarak, diğeri de Devlet Karayolunu kullanarak. Otobandan Tire'ye gidebilmek için; İzmir'den Aydın istikametine giderken, Selçuk sapağından çıkmanız gerekir. Otobanın, Devlet Karayolu ile bağlantı noktasından hemen sonraki ilk kavşaktaki (Ödemiş-Tire-Belevi) tabelalarını takip ederek sola dönüş yapmalısınız. Girdiğiniz yol, sizi doğruca Tire’ye ulaştıracaktır.

Devlet Karayolu’ndan Tire'ye gidebilmek için:

İzmir-Aydın karayoluna gireceksiniz. Gaziemir yönünden İzmir'i geçecek ve Adnan Menderes Havaalanının yanından geçerek, Torbalı-Aydın-Denizli tabelalarını takip edeceksiniz. Torbalı ve Çaybaşı beldesini geçtikten sonra, Pamukyazı köyünün çıkışındaki tabelaları (Ödemiş-Bayındır-Tire) takip ederek sola dönüş yapmalısınız. Ana yoldan hiç ayrılmaz iseniz, karşınızda Tire'mizi göreceksiniz.

Hastaneye demiryolu ulaşım:

Tire'ye her gün Basmane garından hareket eden, direkt ya da Çatal istasyonundan aktarmalı trenler ile de ulaşabilirsiniz.

KURUM: TİRE DEVLET HASTANESİ

ADRES: YENİ MAH. MALTEPE MEVKİİ

SABİT TELEFON: +90 (232) 512 15 22

SABİT TELEFON: +90 (232) 512 18 24

FAKS: +90 (232) 511 21 99

ELEKTRONİK POSTA: [email protected], [email protected]

KEP: [email protected]

WEB: https://tiredh.saglik.gov.tr/