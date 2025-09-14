3. Lig 4. Grup’ta Tire FK, Balıkesirspor’u deplasmanda 2-1 yenerek bu sezon ilk 3 puanını kazandı. Maç sonrası tribünde gerginlik yaşandı.

Tire FK 3 puanla tanıştı

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta sezona iddialı transferlerle hazırlanan Tire 2021 FK, deplasmanda Balıkesirspor’u 2-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı.

Balıkesirspor, oynadığı ikinci maçta da galibiyet alamadı. İlk hafta Söke 1970 SK ile 1-1 berabere kalan Bal-Kes, sahasında da mağlup olarak kötü bir başlangıç yaptı.

Maç sonrası gerginlik yaşandı

Karşılaşmanın ardından Tire cephesi, Başkan Özkan Karadaş’a protokol tribününde çirkin saldırı gerçekleştirildiğini iddia ederek Balıkesirspor’a tepki gösterdi. Balıkesirspor yönetimi ise Tire ekibi tarafından kendilerine itibar suikastı yapılmaya çalışıldığını savundu.

Tire FK, deplasmanda aldığı 3 puanla moral bulurken, Balıkesirspor sezonun ikinci maçından da puansız ayrıldı. Önümüzdeki haftalarda her iki takımın da performansı merak konusu olacak.