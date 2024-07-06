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Geçen sezon Erbaaspor'la 3'üncü Lig Play-Off şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Tire Futbol Kulübü'nün formasını terletecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Erbaaspor'la şampiyonlukla tamamlayan Mehmet Tosun'la karşılıklı anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine Tire FK formamızla başarılı bir sezon diliyoruz" açıklaması yapıldı.

TFF 3'üncü Lig'de İzmir temsilcisi Tire Futbol Kulübü , en son Erbaaspor'da forma giyen orta saha Mehmet Tosun ile sözleşme imzaladı.

Altınordu şampiyon olmak için sahaya indi

Altınordu şampiyon olmak için sahaya indi

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