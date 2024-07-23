TFF 3. Lig'e yükselen Tire Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına başladı. İlk antrenmanını Tire 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesi kamp programını da netleştirdi.

Kamp programı

Tire Futbol Kulübü, Tire 4 Eylül Stadı'nda yaptığı ilk antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına resmen başladı. Teknik direktör ve antrenörlerin önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların motivasyonu ve enerjisi dikkat çekti.

Tire FK, hazırlıklarını temmuz ayı sonuna kadar ilçede sürdürecek. İzmir temsilcisi, 1-10 Ağustos ve 14-23 Ağustos tarihleri arasında iki etap halinde Bolu'da kamp yapacak. Bolu'da yapılacak kamplar, takımın fiziksel ve taktiksel hazırlıklarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Tire'deki Hazırlık Dönemi: Temmuz ayı sonuna kadar

Bolu 1. Etap Kampı: 1-10 Ağustos

Bolu 2. Etap Kampı: 14-23 Ağustos

İlçede Yeniden Çalışmaların Başlaması: 27 Ağustos