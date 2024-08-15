TFF 3'üncü Lig'in yeni ekibi Tire Futbol Kulübü, yeni logosunda başkan Hüma Yüksel'den esinlendi. Tire temsilcisinde kurulduğu 2021'den bu yana başkanlığı yürüten, Ege'nin profesyonel futbol liglerindeki ilk kadın başkanı da olan Hüma Yüksel'in adını aldığı Hüma Kuşu, kulübün yeni logosunda yer aldı.

Hüma Yüksel yeni logoyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Tire FK’nın ruhunu ve tarihini yansıtmak için özenle hazırlanan yeni logomuzu camiamıza ve tüm Tirelilere hayırlı olmasını dilerim. Kulübün logosunda yer alan Hüma Kuşu, Türk mitolojisinde özgürlüğü, umudu ve yeniden doğuşu simgelerken, aynı zamanda Tire FK’nın sahadaki mücadelesini, azmini ve asla pes etmeyen ruhunu temsil etmektedir" ifadelerini kullandı.