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Bucaspor 1928'e tanıdık bir isim geliyor

Bucaspor 1928'e tanıdık bir isim geliyor

"Kulübümüzün hedefleri doğrultusunda alınan karar gereği, Sportif Direktörümüz Oktay Kanbolat'ın görevine son verilmiştir. Bu karar, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda ve gerekli görülen sebeplerle alınmıştır.

Tire FK'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda açıklama şu şekilde:

TFF 3'üncü Lig'in yeni temsilcilerinden Tire FK 'da Sportif Direktör Oktay Kanbolat'la yollar ayrıldı. Tire'de geçen sezon da görev yapan Oktay Kanbolat'la ilgili Başkan Hüma Yüksel imzalı duyuruda, kulübün hedefleri ve menfaatleri doğrultusunda, gerekli görülen sebeplerle alınan karar gereği görevine son verildiğini açıklandı.

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