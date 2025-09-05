AK Parti Tire İlçe Başkanı A. Kadir Uğurlu ve beraberindeki partililer, 2010 yılında İstanbul Halkalı’da düzenlenen hain saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çağlar Bölük’ün Tire’deki baba evini ziyaret etti. Ziyarette aileye Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Duygusal anlar yaşandı

Başkan Uğurlu, şehidin babası Salih Bölük ve annesi Kezban Bölük’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şehit aileleri için özel olarak yazılan mektubu okudu. Mektubun okunması sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamı iletildi

Ziyaretle ilgili konuşan Uğurlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarıyla, kendisi tarafından şehit ailelerimize ve gazilerimize hitaben isme özel kaleme alınan mektupları, Tire ilçemizdeki kıymetli şehit ailelerimize bizzat teslim ettik” ifadelerini kullandı.

Minnet ve vefa mesajı

Başkan Uğurlu, şehitlerin hatırasının ve gazilerin fedakârlıklarının milletçe taşınan minnet ve vefayı gösterdiğini belirterek, “Şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin fedakârlığı; devletimizin, milletimizin baş tacıdır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve huzur diliyoruz” dedi.