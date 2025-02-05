Ege Denizi'nde 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren art arda meydana gelen depremler, İzmir ve çevresinde yaşayan vatandaşları da endişelendirdi.

Ege Denizi'nde 26 Ocak’tan itibaren başlayan sismik hareketlilik devam ederken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, en az 754 deprem kaydedildi.

Ege Denizi merkezli depremler en çok Yunanistan'ın Santorini Adası'nda hissedilirken uzmanlar adada bulunan yanardağ nedeniyle Ege kıyıları için tsunami riskine dikkat çekti.

İzmir’de çok sayıda deprem üretebilecek fay hattı olduğuna dikkat çeken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Ege’de olan depremlerin tümü İzmir’i etkiler” açıklamasını yaptı

İzmir’in altında aktif 21 fay bulunduğuna dikkat çeken Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Deprem Araştırma Merkezi Müdürü (DAUM) Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise 30 Ekim 2020 İzmir’i sarsan depremin Sisam’dan yola çıktığını, Gümüldür, Özdere, Menderes, Konak, Gaziemir ve Buca’dan geçip İzmir’in ilçesinde 6.9 büyüklüğünde sarsıntı ürettiğini ve bu depremin 8 şiddetinde hissedildiğini ifade etti.

Tire’deki 46 yerde deprem toplanma alanı

Deprem riski nedeniyle ise ilk akla gelen afet toplanma alanları oldu. Bu nedenle İzmir’in Tire ilçesindeki deprem toplanma alanlarını araştırdık.

AFAD'ın verilerine göre Tire’de 46 yerde deprem toplanma alanı bulunuyor. Bunlar sırasıyla şöyle:

1. Dört Eylül Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Gül Parkı - Oruç Reis Caddesi Park

2. Adnan Menderes Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Adnan Menderes Garaj Bahçesi - Nadir Süldür Caddesi Garaj Alanı

3. Akçaşehir Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Akçaşehir Mahallesi Meydanı - Akçaşehir Cami Sokak Meydanı

4. Akkoyunlu Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Akkoyunlu Camiili Sokak - Cami Alanı (332 Parsel), Meydan

5. Akmescit Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Akmescit Mahallesi Meydanı - Kuzyaka Sokak Meydanı

6. Akyurt Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Akyurt Mahallesi Meydanı - Akyurt Cumhuriyet Sokak Meydanı

7. Alacalı Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Alacalı Mahallesi Meydanı - Dostluk Sokak Meydanı

8. Alaylı Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Ovaüstü Sokak - Cami Alanı, Meydan

9. Armutlu Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Armutlu Mahallesi Meydanı - Armutlu Kümeevleri Meydanı

10. Atatürk Mahallesi (1 No'lu Alan)

Afet Toplanma Alanı: Gelincik Parkı - Güven Caddesi ve Hızır Sokak Arası

11. Atatürk Mahallesi (2 No'lu Alan)

Afet Toplanma Alanı: Atatürk Devlet Hastanesi Bahçesi - İnönü Bulvarı Sağlık Tesisi Alanı

12. Ayaklıkırı Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Ayaklıkırı Mahallesi Meydanı - Ayaklıkırı Cumhuriyet Sokak Meydanı

13. Başköy Mahallesi (1 No'lu Alan)

Afet Toplanma Alanı: Başköy Atatürk Meydanı - Başköy Cumhuriyet Sokak Meydanı

14. Başköy Mahallesi (2 No'lu Alan)

Afet Toplanma Alanı: Başköy Cami Sokak - Cami Bahçesi

15. Boynuyoğun Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Boynuyoğun Mahallesi Meydanı - 1. Cumhuriyet Sokak Meydanı

16. Büyükkale Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Büyükkale Mahallesi Meydanı - Büyükkale Cumhuriyet Sokak Meydanı

17. Büyükkemerdere Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Büyükkemerdere Tire Sokak Meydanı

18. Büyükkömürcü Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Büyükkömürcü Cumhuriyet Sokak Meydanı

19. Cambazlı Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Bozukbahçe Sokak Meydanı

20. Cumhuriyet Mahallesi (1 No'lu Alan)

Afet Toplanma Alanı: Alay Parkı - İbni Melek Caddesi

21. Cumhuriyet Mahallesi (2 No'lu Alan)

Afet Toplanma Alanı: Belediye Bahçesi ve Parkı - Ekim Caddesi Park

22. Çayırlı Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Okul Bahçesi - Çayırlı Yol Üstü Kümeevleri Okul Alanı

23. Çeriközü Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Pınarbaşı Sokak Meydanı

24. Çiniyeri Mahallesi (1 No'lu Alan)

Afet Toplanma Alanı: Çiniyeri Mahallesi Meydanı - Şair Sokak Meydanı

25. Çiniyeri Mahallesi (2 No'lu Alan)

Afet Toplanma Alanı: Çakıl Sokak Meydanı

26. Çobanköy Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Çoban Merkez Kümeevleri Cami Bahçesi

27. Çukurköy Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Çukurköy Merkez Kümeevleri - Boş Arazi

28. Dağdere Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Orta Sokak Meydanı

29. Dallık Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Dallık Cumhuriyet Sokak Meydanı

30. Dere Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Sarıca Yusuf Sokak Meydanı

31. Derebaşı Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Derebaşı Mahallesi Meydanı - Derebaşı Dere Sokak Meydanı

32. Dereli Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Dereli Mahallesi Meydanı - Dereli Cumhuriyet Sokak Meydanı

33. Dibekçi Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Merkez Sokak Meydanı

34. Doyranlı Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Doyranlı Mahallesi Meydanı - Doyranlı İnönü Sokak Meydanı

35. Duatepe Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Kazanoğlu Cami Sokak - Kazanoğlu Cami Bahçesi (588 Ada, 11 Parsel)

36. Dündarlı Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Dündarlı Mahallesi Meydanı - Pınar Sokak Meydanı

37. Eğridere Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Okul Bahçesi - Uğur Sokak Okul Alanı

38. Eskioba Mahallesi

Afet Toplanma Alanı: Eskioba Mahallesi Meydanı - Kavak Sokak Meydanı

39. Fatih Mahallesi (1 No'lu Alan)

Afet Toplanma Alanı: Fatih Sultan Mehmet Parkı - İstasyon Caddesi

40. Fatih Mahallesi (2 No'lu Alan)

Afet Toplanma Alanı: Nurcan Korkmaz Parkı - Millet Caddesi

41. Fatih Mahallesi (3 No'lu Alan)

Afet Toplanma Alanı: Erguvan Parkı - 50. Yıl Caddesi

42. Fatih Mahallesi (4 No'lu Alan)

Afet Toplanma Alanı: Ihlamur Parkı - 50. Yıl Caddesi

43. Fatih Mahallesi (5 No'lu Alan)

Afet Toplanma Alanı: Hafız Hatun Parkı - Destan Sokak

44. Fatih Mahallesi (6 No'lu Alan)

Afet Toplanma Alanı: Mehmet Hüsnü Tükel Sokak, Kirazoğlu Okulunun Kuzeyi

45. Fatih Mahallesi (7 No'lu Alan)

Afet Toplanma Alanı: İbni Melek Cami Bahçesi ve Park - Demokrasi Caddesi

46. Fatih Mahallesi (8 No'lu Alan)

Afet Toplanma Alanı: Hasan Murat Sokak Meydanı