Ege Denizi'nde 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren art arda meydana gelen depremler, İzmir ve çevresinde yaşayan vatandaşları da endişelendirdi.
Ege Denizi'nde 26 Ocak’tan itibaren başlayan sismik hareketlilik devam ederken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, en az 754 deprem kaydedildi.
Ege Denizi merkezli depremler en çok Yunanistan'ın Santorini Adası'nda hissedilirken uzmanlar adada bulunan yanardağ nedeniyle Ege kıyıları için tsunami riskine dikkat çekti.
İzmir’de çok sayıda deprem üretebilecek fay hattı olduğuna dikkat çeken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Ege’de olan depremlerin tümü İzmir’i etkiler” açıklamasını yaptı
İzmir’in altında aktif 21 fay bulunduğuna dikkat çeken Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Deprem Araştırma Merkezi Müdürü (DAUM) Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise 30 Ekim 2020 İzmir’i sarsan depremin Sisam’dan yola çıktığını, Gümüldür, Özdere, Menderes, Konak, Gaziemir ve Buca’dan geçip İzmir’in ilçesinde 6.9 büyüklüğünde sarsıntı ürettiğini ve bu depremin 8 şiddetinde hissedildiğini ifade etti.
Tire’deki 46 yerde deprem toplanma alanı
Deprem riski nedeniyle ise ilk akla gelen afet toplanma alanları oldu. Bu nedenle İzmir’in Tire ilçesindeki deprem toplanma alanlarını araştırdık.
AFAD'ın verilerine göre Tire’de 46 yerde deprem toplanma alanı bulunuyor. Bunlar sırasıyla şöyle:
1. Dört Eylül Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Gül Parkı - Oruç Reis Caddesi Park
2. Adnan Menderes Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Adnan Menderes Garaj Bahçesi - Nadir Süldür Caddesi Garaj Alanı
3. Akçaşehir Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Akçaşehir Mahallesi Meydanı - Akçaşehir Cami Sokak Meydanı
4. Akkoyunlu Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Akkoyunlu Camiili Sokak - Cami Alanı (332 Parsel), Meydan
5. Akmescit Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Akmescit Mahallesi Meydanı - Kuzyaka Sokak Meydanı
6. Akyurt Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Akyurt Mahallesi Meydanı - Akyurt Cumhuriyet Sokak Meydanı
7. Alacalı Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Alacalı Mahallesi Meydanı - Dostluk Sokak Meydanı
8. Alaylı Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Ovaüstü Sokak - Cami Alanı, Meydan
9. Armutlu Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Armutlu Mahallesi Meydanı - Armutlu Kümeevleri Meydanı
10. Atatürk Mahallesi (1 No'lu Alan)
- Afet Toplanma Alanı: Gelincik Parkı - Güven Caddesi ve Hızır Sokak Arası
11. Atatürk Mahallesi (2 No'lu Alan)
- Afet Toplanma Alanı: Atatürk Devlet Hastanesi Bahçesi - İnönü Bulvarı Sağlık Tesisi Alanı
12. Ayaklıkırı Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Ayaklıkırı Mahallesi Meydanı - Ayaklıkırı Cumhuriyet Sokak Meydanı
13. Başköy Mahallesi (1 No'lu Alan)
- Afet Toplanma Alanı: Başköy Atatürk Meydanı - Başköy Cumhuriyet Sokak Meydanı
14. Başköy Mahallesi (2 No'lu Alan)
- Afet Toplanma Alanı: Başköy Cami Sokak - Cami Bahçesi
15. Boynuyoğun Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Boynuyoğun Mahallesi Meydanı - 1. Cumhuriyet Sokak Meydanı
16. Büyükkale Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Büyükkale Mahallesi Meydanı - Büyükkale Cumhuriyet Sokak Meydanı
17. Büyükkemerdere Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Büyükkemerdere Tire Sokak Meydanı
18. Büyükkömürcü Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Büyükkömürcü Cumhuriyet Sokak Meydanı
19. Cambazlı Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Bozukbahçe Sokak Meydanı
20. Cumhuriyet Mahallesi (1 No'lu Alan)
- Afet Toplanma Alanı: Alay Parkı - İbni Melek Caddesi
21. Cumhuriyet Mahallesi (2 No'lu Alan)
- Afet Toplanma Alanı: Belediye Bahçesi ve Parkı - Ekim Caddesi Park
22. Çayırlı Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Okul Bahçesi - Çayırlı Yol Üstü Kümeevleri Okul Alanı
23. Çeriközü Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Pınarbaşı Sokak Meydanı
24. Çiniyeri Mahallesi (1 No'lu Alan)
- Afet Toplanma Alanı: Çiniyeri Mahallesi Meydanı - Şair Sokak Meydanı
25. Çiniyeri Mahallesi (2 No'lu Alan)
- Afet Toplanma Alanı: Çakıl Sokak Meydanı
26. Çobanköy Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Çoban Merkez Kümeevleri Cami Bahçesi
27. Çukurköy Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Çukurköy Merkez Kümeevleri - Boş Arazi
28. Dağdere Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Orta Sokak Meydanı
29. Dallık Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Dallık Cumhuriyet Sokak Meydanı
30. Dere Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Sarıca Yusuf Sokak Meydanı
31. Derebaşı Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Derebaşı Mahallesi Meydanı - Derebaşı Dere Sokak Meydanı
32. Dereli Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Dereli Mahallesi Meydanı - Dereli Cumhuriyet Sokak Meydanı
33. Dibekçi Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Merkez Sokak Meydanı
34. Doyranlı Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Doyranlı Mahallesi Meydanı - Doyranlı İnönü Sokak Meydanı
35. Duatepe Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Kazanoğlu Cami Sokak - Kazanoğlu Cami Bahçesi (588 Ada, 11 Parsel)
36. Dündarlı Mahallesi
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Afet Toplanma Alanı: Dündarlı Mahallesi Meydanı - Pınar Sokak Meydanı
37. Eğridere Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Okul Bahçesi - Uğur Sokak Okul Alanı
38. Eskioba Mahallesi
- Afet Toplanma Alanı: Eskioba Mahallesi Meydanı - Kavak Sokak Meydanı
39. Fatih Mahallesi (1 No'lu Alan)
- Afet Toplanma Alanı: Fatih Sultan Mehmet Parkı - İstasyon Caddesi
40. Fatih Mahallesi (2 No'lu Alan)
- Afet Toplanma Alanı: Nurcan Korkmaz Parkı - Millet Caddesi
41. Fatih Mahallesi (3 No'lu Alan)
- Afet Toplanma Alanı: Erguvan Parkı - 50. Yıl Caddesi
42. Fatih Mahallesi (4 No'lu Alan)
- Afet Toplanma Alanı: Ihlamur Parkı - 50. Yıl Caddesi
43. Fatih Mahallesi (5 No'lu Alan)
- Afet Toplanma Alanı: Hafız Hatun Parkı - Destan Sokak
44. Fatih Mahallesi (6 No'lu Alan)
- Afet Toplanma Alanı: Mehmet Hüsnü Tükel Sokak, Kirazoğlu Okulunun Kuzeyi
45. Fatih Mahallesi (7 No'lu Alan)
- Afet Toplanma Alanı: İbni Melek Cami Bahçesi ve Park - Demokrasi Caddesi
46. Fatih Mahallesi (8 No'lu Alan)
- Afet Toplanma Alanı: Hasan Murat Sokak Meydanı