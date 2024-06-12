İzmir'in Tire ilçesinde, K.S. (56) yönetimindeki 16 AYZ 764 plakalı traktör, Akçaşehir Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Olayın ardından bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

Kaza sonucu traktörün altında kalan K.S, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Tire Devlet Hastanesine kaldırılan K.S, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bu tür kazaların önlenmesi için sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuluyor. Kazanın kesin nedeni yapılacak detaylı incelemeler sonucunda belirlenecek.