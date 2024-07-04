İzmir’in Tire ilçesinde karadut hasadı, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa ŞAHİN ve Ziraat Odası Başkanı Halil İBİŞOĞLU'nun katılımıyla başladı. Cambazlı Mahallesi'ndeki üretici Bülent KESKİN’in bahçesinde gerçekleştirilen hasat, bölge için önemli bir tarımsal faaliyet olarak dikkat çekiyor.

El emeğiyle hasat edilen karadutlar

Yılda ortalama 100 ton karadut üretimi yapılan Tire’de, Haziran ayında başlayan hasat, Temmuz ayı sonlarına kadar devam ediyor. Üretici Bülent KESKİN, karadutun çok hassas bir ürün olduğuna dikkat çekerek, “Karadutlar tek tek elle hasat ediliyor. Bu ürünler, özellikle dondurma ve pekmez yapımında kullanılıyor ve antioksidan seviyesi oldukça yüksek. Tazeliğini kaybetmeden tüketiciye ulaşmasını sağlıyoruz” dedi.

Yangın tedbirlerine vurgu

Hasat öncesinde mahalle sakinleri ve üreticilerle bir araya gelen İl Müdürü Mustafa ŞAHİN, orman yangınları konusunda önemli uyarılarda bulundu. ŞAHİN, yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı ihmallerden kaynaklandığını belirterek, “Aşırı sıcak havalarda daha dikkatli olmalıyız. Orman yangınları ile mücadele konusunda çocuklarımızdan büyüklerimize kadar herkesin bilinçlendirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Asırlık ağaçlar ve hassasiyet

İl Müdürü ŞAHİN ayrıca, Cambazlı Mahallesi'ndeki bazı karadut ağaçlarının asırlık olduğuna dikkat çekerek, bu ağaçların korunması konusunda daha hassas olunması gerektiğini vurguladı. Mahalle sakinleriyle yapılan bilgilendirme toplantısında, yangın tedbirlerinin yanı sıra karadut üretiminin artırılması ve ağaçların bakımı konularında da bilgi verildi.