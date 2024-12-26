İzmir’in Tire ilçesinde liseli kız öğrenciler arasında ‘küfürleşme’ nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavga, kanlı bitti. Olayda 2 kız öğrenci ağır yaralanırken, olayın şüphelisi lise öğrencisi gözaltına alındı.

Olay, Tire ilçesinde okul çıkışında meydana geldi. İsa Bey Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri Z.T. (16) ve C.E. (16), okuldan çıktıktan sonra tartışma yaşadıkları Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi C.K. ile karşılaştı.

İddiaya göre, aralarındaki husumet nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. C.K., yanında taşıdığı bıçakla Z.T. ve C.E.’yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralanan iki öğrenci, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumları ağır olan Z.T. ve C.E., Tire Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından İzmir’deki hastanelere sevk edildi.

Olayın ardından hızlıca harekete geçen polis ekipleri, şüpheli C.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer kavganın çıkış sebebi ve detayları hakkında inceleme başlattı.