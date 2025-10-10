İzmir’in Tire ilçesinde, çocukların ve gençlerin sosyal gelişimini desteklemek amacıyla yürütülen “Ümidimiz Gençliktedir” projesi kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Polisler öğrencilerle kitap okudu

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde, Toplum Destekli Polisler Atatürk Ortaokulu’nu ziyaret etti. Etkinlik sırasında polisler, öğrencilerle birlikte kitap okuyarak okumanın önemine dikkat çekti ve çeşitli konularda bilgilendirme yaptı.

Kitap ve hediyelerle sürpriz

Etkinliğin sonunda tüm öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Bu sayede hem eğitici hem de keyifli bir gün yaşandı.

Toplum Destekli Polislik anlayışıyla yürütülen etkinlikler, çocukların eğitimine ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. İlçe Emniyeti yetkilileri, benzer etkinliklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini bildirdi.