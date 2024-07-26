İzmir'in Tire ilçesindeki Yeni Çiftlik'te gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen yerli boğalar, sperma üretimi için Konya'daki genetik sperma ve embriyo üretim merkezine gönderildi. Tire'de özel bir şirketin hayvan besleme, genetik ve sağlık alanlarında yürüttüğü çalışmalar sonucu ABD'den embriyo transferi yapılmış Jersey ırkı hayvanlardan yerli genoma sahip üç boğa üretildi.

Yüksek verimli yerli boğalar

Yeni Çiftlik'te, Jersey genetik özelliklerinin üzerinde verim sağlayan boğalar yetiştirilerek önemli bir başarıya imza atıldı. Bu boğalar, 10 aylık olduklarında Bornova Veteriner Araştırma Enstitüsü'ndeki sağlık testlerinden geçerek tescillendi. "Mayer", "Ayer" ve "Paradox" isimleri verilen boğalar, sperma üretimi için Konya'daki genetik sperma ve embriyo üretim merkezine gönderildi.

Yerli genom, hayvancılıkta ithalatı azaltacak

İşletmenin Hayvancılık Operasyonları Müdürü Bünyamin Şahin, yerli genoma sahip boğaların yüksek verim ve üstün özellikler açısından önemli bir alternatif oluşturduğunu belirtti. Şahin, bu gelişmenin Türkiye'nin sperma ithalatını azaltarak ihracat potansiyelini artıracağını vurguladı.

Şahin, "Boğalarımız Konya'da genetik şirketi tarafından sağılacak ve sperma üretilecek. Daha sonra gerekli testler yapıldıktan ve satış izni çıktıktan sonra Türkiye'de ve dünyada satışa sunulacak. Bu, hayvancılık alanında, bölgede ve ülkemizde sperma ithalatını azaltacak ve ihracata çevirecek. Türkiye'nin globalde kendine ait tescilli bir boğası olmuş olacak. Bu bizim için çok önemli. Çünkü biz bunları ithal ediyoruz. Artık sperma ithalatı yapmamıza gerek kalmayacak" dedi.