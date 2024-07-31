İzmir’in huzur dolu ilçesi Tire, tarihî ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. Kendine has atmosferi, renkli pazarları ve lezzetli yemekleriyle Tire, şehirden kaçış arayanların vazgeçilmez rotalarından biri haline geldi.

Tire’de gezilecek yerler

Kaplan Köyü

Tire’nin yeşil dokusunu en iyi şekilde yansıtan Kaplan Köyü, ağaçların arasında huzur dolu bir gün geçirmenizi sağlıyor. Asırlık kestane, ceviz ve çınar ağaçlarıyla çevrili bu köyde, Tire’yi yüksekten görebilir ve doğal güzelliklerin tadını çıkarabilirsiniz. Kaplan Dağ Restoranı, Ege mutfağının lezzetlerini sunarak, köyün sakin atmosferinde dinlenmenize yardımcı olur. Buraya özel aracınızla ulaşabilirsiniz; şehir içi dolmuşlar bulunmamaktadır.

Tire Salı Pazarı

Türkiye’nin en büyük pazarlarından biri olan Tire Salı Pazarı, her Salı günü şehri renklendiriyor. "Pazar Duası" ile başlayan pazar, köylülerin tatlı çağrıları ve organik ürünleriyle ziyaretçilerini karşılıyor. El işi ürünler, taze meyve ve sebzeler, keçe ve iğne oyaları gibi birçok ürünü bulabileceğiniz pazar, Tire’nin kültürel mirasını gözler önüne seriyor. Pazara ulaşırken aracınızı pazar alanının dışında bir yere park etmeniz gerektiğini unutmayın.

Necip Paşa Kütüphanesi

1827 yılında Gürcü Mehmet Necip Paşa tarafından kurulan Necip Paşa Kütüphanesi, Tire’nin kültürel değerlerini yansıtan önemli bir yapıdır. Kütüphane, tarihi kitapları ve belgeleri ile bölgenin entelektüel mirasını koruyor. Tire Belediyesi binasının arka kısmında yer alan kütüphane, ücretsiz giriş imkânı sunmaktadır.

Tire Müzesi

1935 yılında Yahşi Bey tarafından kurulan Tire Müzesi, Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalma önemli eserleri ve antik dönem kalıntılarını sergiliyor. Müze, ilçenin kültürel ve tarihi zenginliklerini gözler önüne sererken, ziyaretçilere ücretsiz giriş olanağı sağlıyor. Ortapark’tan yürüyerek ulaşabileceğiniz müzede, el işi halılar ve dönemin kıyafetleri gibi pek çok ilginç obje yer alıyor.

Derekahve

Derekahve, yaz aylarında serinletici esintileri ve doğal sesleri ile huzur verici bir mekândır. Burada kahvaltı yapabilir veya bir şeyler içebilirsiniz. Yaşlı teyzelerin tatlı sohbetleri eşliğinde keyifli vakit geçirebilir, merkezden 15 dakikada ulaşabileceğiniz Derekahve’de sakin bir gün geçirebilirsiniz.

Toptepe

Tire’nin muhteşem manzarasını sunan Toptepe, doğa ile baş başa kalmak isteyenler için ideal bir mekandır. Dağ eteklerinde piknik yapabilir veya Tire Belediyesi Toptepe Aile Gazinosu’nda güneşin batışını izleyebilirsiniz. İlçe merkezinden yarım saatte ulaşabileceğiniz Toptepe, araçla veya şehir içi dolmuşlarla kolayca erişilebilir.

Yeni Cami

1579 yılında Yeniçeri Kethüdası Behram Bey tarafından inşa edilen Yeni Cami, Tire’nin tarihi yapılarından biridir. Osmanlı döneminin klasik mimarisini yansıtan camide, kesme taşlardan yapılmış detaylar ve yarım kalmış bir köşe dikkat çekiyor. Camiyi ziyaret ederken, Tire’nin tarihi dokusunu yakından gözlemleyebilirsiniz.

Tire’de ne yenir?

Tire’nin en bilinen lezzeti Tire şiş köfte, yerel restoranlarda tatmanız gereken bir üründür. Hacı Baba restoranlarında veya Kaplan Dağ Restoran’da bu köftenin en iyilerini bulabilirsiniz. Ayrıca, Cumhuriyet Meydanı’ndaki tostçular sokağında kömür ateşinde yapılan Tire tostunu deneyebilirsiniz. Keşkek, kuyu tandırı ve ot yemekleri de Tire mutfağının öne çıkan tatları arasında yer alıyor. Salı Pazarı’ndan köylülerin mayalı ekmeklerini ve tarhanalarını alarak evinize götürebilirsiniz.

Tire’ye nasıl gidilir?

İzmir’in 80 kilometre uzağında bulunan Tire’ye çeşitli ulaşım seçenekleri mevcuttur. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan Tire’ye trenle ulaşabilirsiniz. Gaziemir ve İzmir Otogarı’ndan kalkan otobüslerle de Tire’ye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Özel aracınızla geliyorsanız, Gaziemir üzerinden Torbalı, Ödemiş veya Bayındır yönünü takip ederek Tire’ye varabilirsiniz.

Tire, tarihi ve doğal güzellikleriyle, lezzetli mutfağı ve renkli pazarlarıyla gezginler için eşsiz bir destinasyon sunuyor.