Tire Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, ilçedeki okullarda çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla eğitim düzenledi.

İklim değişikliği ve sıfır atık eğitimi

Tire Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimler, Kurtuluş İlkokulu, Rasih Kirazoğlu İlkokulu, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu ve Kutsan Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Eğitimin ana teması "iklim değişikliği ve sıfır atık" oldu. Eğitimlere, Tire Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdür Vekili Çevre Mühendisi Evrim Çöpten öncülük etti. Okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı etkinliklerde, atık çeşitleri ve çevre duyarlılığı konuları işlendi.

Başkan Okuroğlu’ndan çevre bilinci vurgusu

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, çevre konusunda duyarlılığı artırma çağrısında bulundu. Başkan Okuroğlu, "Doğaya saygılı ve sürdürülebilir projelerle çevremizi koruma adına önemli adımlar atmaktayız. Atık yönetimi, geri dönüşüm çalışmaları, yeşil alanların artırılması ve temiz enerji kullanımı konularında yatırımlar yaparak Tiremizi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışıyoruz" dedi. Okuroğlu, çevre bilincinin yaygınlaşması için tüm vatandaşları doğayı koruma konusunda birlikte hareket etmeye davet etti.