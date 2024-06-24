Tire'de yeni Hükümet Konağı'nın hizmete girmesine sayılı günler kaldığı müjdesi verildi. AK Parti Tire İlçe Başkanı A. Kadir Uğurlu, 11 farklı kurumun artık tek çatı altında hizmet vereceği bu modern tesisi duyurdu. Yeni Hükümet Konağı, Tapu Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Müftülük, Kadastro Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Milli Emlak Şefliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü gibi önemli kamu hizmetlerini vatandaşlara daha etkin ve konforlu bir şekilde sunacak.

Başkan Uğurlu, yeni konağın tamamlanmış olduğunu ve kısa bir süre içinde açılışını yapacaklarını belirtirken, özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların daha önce yaşadığı erişim zorluklarının artık ortadan kalkacağını vurguladı. Tire'nin bu modern tesisinin, şehirdeki resmi işlemlerin kolaylaştırılması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Uğurlu ayrıca, Tire için yapılan bu önemli yatırımın, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakma hedefine büyük katkı sağlayacağını ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.