Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 6 yaşındaki Ahmet H., bir tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Korkunç kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çocuğun durumu ciddiyetini korurken, tır sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı ve detaylar

Kaza, Ortaköy ilçesi Kırşehir Caddesi üzerinde gerçekleşti. M.Ü. (53) idaresindeki tır, yaya geçidine yaklaştığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan 6 yaşındaki Ahmet H.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çocuk tırın altına girerken, bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerinde ilk müdahale

Yaralı çocuk, olay yerine gelen ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olan Ahmet H. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Doktorlar, çocuğun sağlık durumunun kritik olduğunu belirtti.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Olay anına dair güvenlik kamerası görüntülerinde, küçük çocuğun yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı ve bu sırada gelen tırın ona çarptığı net bir şekilde görülüyor. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren çocuğun kurtarılması için vatandaşların çabaları da kameralara yansıyor.

Polis ekipleri, kaza sonrası tır sürücüsünü gözaltına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Ahmet H.'nin sağlık durumu ise endişe ile takip ediliyor.