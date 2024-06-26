İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) krizinde son gelişmeler dikkat çekiyor.

Tüm Yerel Sen Genel Merkezi ve İzmir Şubeleri, önceki iş bırakma eylemi kararından vazgeçtiklerini duyurdu. Sendikanın yayımladığı yazılı açıklamada, "Masa kuruldu. Söz verdiğimiz gibi vazgeçmedik. Toplu sözleşme masası Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde CHP Genel Başkanının makamında alınan kararla yeniden kuruluyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, 24 Haziran 2024 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen eylemin ardından Ankara yolunda bir randevunun iptal edildiği bilgisinin sendika yetkililerini zorladığı belirtildi. Tüm Yerel Sen İzmir 1, 2 ve 3 Nolu Şube Başkanları ile yöneticileri, bu durumu değerlendirerek kararlarını vermişlerdir. İzmir Belediyeleri kamu emekçilerinin haklarını koruma adına Ankara'daki mücadeleyi sürdürme kararı almışlardır.