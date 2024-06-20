TİSKİ Genel Müdürü İbrahim Kul, ekibiyle birlikte Kurban Bayramı sürecinde de ilçelerin içme suyu sorunlarını gidermek adına ziyaretlerde bulundu.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürü İbrahim Kul, bayram tatili sürecinde de saha ziyaretlerine devam ediyor. Sürmene'ye ekibiyle birlikte çıkarma yapan Genel Müdür Kul, sağlıklı içme suyu ve bulanıklık sorunlarının çözümü adına yerinde incelemelerde bulundu. TİSKİ Genel Müdürü İbrahim Kul'a ziyaretinde Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, TİSKİ İşletmeler Dairesi Başkanı Yusuf Keskin, Koordinasyon Şube Müdürü Ercan Çağlayan ve Sürmene İlçe Şefi Fatih Sekban eşlik etti.

SORUNLAR TESPİT EDİLDİ

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan TİSKİ Genel Müdürü İbrahim Kul, "Ekip arkadaşlarımızla birlikte ilçemizdeki sorunları yerinde tespit ediyoruz. Bayram sürecinde de Sürmene'de incelemelerde bulunduk. Muratlı, Yukarıçavuşlu, Üzümlü, Petekli, Ormanseven, Yeniay mahallelerimizin içme suyu sorunlarının çözümü için mevcut su alım yerlerinin durumu inceleyip yeni su alım yerlerinin tespitini gerçekleştirdik. Amacımız tüm ilçelerimizi kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temin etmek" diye konuştu.