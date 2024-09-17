Parçalanan enkaz ilk kez gözler önünde

Haziran 2023'te Titanic’e dalış yaparken ani bir basınç çökmesi nedeniyle parçalanan Titan denizaltısının enkazı, Kuzey Atlantik’in derinliklerinde keşfedildi. ABD Sahil Güvenlik tarafından paylaşılan ilk görüntüler, denizaltının kuyruk kısmının ana gövdeden tamamen ayrıldığını gösteriyor. Enkaz, Titanic’in birkaç yüz metre ilerisinde bulunmuştu.

Duruşma sırasında paylaşılan görüntüler

ABD Sahil Güvenlik'in yaptığı incelemeler sonucu ortaya çıkan bu görüntüler, Titan denizaltısının geçirdiği implozon (ani basınç çökmesi) sonucunda nasıl parçalandığını gözler önüne seriyor. Paylaşılan görüntüler, devam eden incelemeler sırasında bir duruşmada ortaya çıktı.