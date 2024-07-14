Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması, özel tiyatroları, üniversite ve lise tiyatro topluluklarını deneyimli isimlerle bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında düzenlenen kamp ve atölyelere 230 genç tiyatrosever katıldı.

Buluşmaya Abanoz Tiyatro, Tiyatro Aldante, Tiyatro Kyzikos, Vaveyla Art Ensemble, Duman6 Tiyatrosu, İzmir Atatürk Lisesi Tiyatro Topluluğu, Mevzu Tiyatro, ODTÜ THBT, İYTE Tiyatro Topluluğu, Tiyatro Pasaport, Yenikapı Tiyatrosu, Ordu Belediye Tiyatrosu ve Efes Selçuk Belediye Tiyatrosu katıldı. Katılımcı tiyatro sanatçıları, birçok akademisyen ve usta tiyatro eğitmeni ile bir araya geldi.

Kamp Koordinatörü Mehmet Serkan Koçak, "Değerli hocalarımız, akademisyenlerimiz, genç oyuncu arkadaşlarımız hepimiz Pamucak’ta bulunan kamp alanında birlikte öğrenmek, eğitmek ve düşünmek için buradayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bu imkanı sağladığı için ve kamp alanını tahsis ettiği için Efes Selçuk Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz" dedi. Oyun Yazarı ve Yönetmeni Özden Selim Karadana ise 17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması'nın muhteşem bir açılışla başladığını belirterek, "Tekrar tiyatro için burada olmak çok güzel. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Tango Eğitmeni Metehan Gürsuk ise, "Gençlere üç gün boyunca atölye verip üç günün sonunda kısa bir sokak gösterisi sunacağız. Kültürlerarası Tiyatro Platformu Genel Başkanı Orçun Masatçı’ya ve Filiz Başkan’a bu imkanı tanıdıkları için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Katılımcılar da 17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması kapsamında düzenlenen atölyelerden memnuniyetlerini dile getirdi.

'Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz'

Katılımcı Coşku Baş, buluşma kapsamındaki kampın keyifli geçtiğini belirterek, "Her sene olduğu gibi bu sene de eğitimlerle katılıyoruz. Kimden ne öğrenebiliriz, kendimize ne katabiliriz onun peşindeyiz. Ayrıca Pamucak Sahili çok güzel bir sahil. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.