Türk tiyatrosunun ve televizyon ekranlarının sevilen oyuncusu Bedia Ener, 70 yaşında hayatını kaybetti. Ener'in ölüm haberi, oğlu tarafından annesinin sosyal medya hesabından yapılan "Ben melek oldum" notuyla duyuruldu. Ünlü oyuncunun kaybı sanat camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.

Sanat kariyeriyle iz bıraktı

Bedia Ener, Türk tiyatrosunun usta isimlerinden biri olarak tanınıyordu. Aynı zamanda televizyon dizilerinde de unutulmaz roller üstlenen Ener, "Mahallenin Muhtarları," "Yaprak Dökümü," "Kırık Kanatlar," "Bir Zamanlar Osmanlı" ve son olarak "Ada Masalı" gibi birçok önemli projede yer aldı. Geniş bir izleyici kitlesi tarafından sevilen sanatçı, yeteneği ve sahnedeki performansıyla hafızalara kazındı.

Eşinden ve oğlundan duygusal paylaşımlar

Bedia Ener’in eşi Çetin Öztep de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi. Öztep, "Aşkım melek oldu" sözleriyle, eşinin vefatından duyduğu derin üzüntüyü ifade etti. Ölüm nedeni henüz açıklanmayan oyuncunun vefatı, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

Sanat dünyasında büyük kayıp

Bedia Ener, hem sahnede hem de ekranda sergilediği performanslarla izleyicilerin sevgisini kazanmıştı. Usta oyuncunun vefatının ardından birçok sanatçı ve seveni sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayımlayarak üzüntülerini dile getirdi.