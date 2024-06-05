Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dün dolar karşısında yaşadığı değer kaybından TL de etkilendi. Türk lirası, yerel seçim sonrası ilk kez dolar karşısında değer kaybı yaşadı. Dün TL, dolar karşısında %1,07 değer kaybederken, dolar/TL kuru günü 32,6 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise kur biraz gerileyerek 32,55 seviyesinde işlem görmeye başladı. Nisan ve mayıs aylarında TL'nin dolar karşısında oldukça yatay bir seyir izlediği belirtildi.

Küresel Gelişmeler ve Etkileri

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün seçim baskısı nedeniyle sert kayıplar yaşandı. ABD ekonomisinin yavaşladığına dair endişeler risk iştahını sınırlarken, Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin beklenenden az farkla seçimleri kazanması Hindistan hisse piyasasında keskin düşüşe ve rupinin değer kaybetmesine neden oldu. İşlemciler, dünkü hareketin küresel riskten kaçışla paralel olduğunu ve bir miktar yabancı pozisyon kapaması gördüklerini belirtti.

Merkez Bankası (TCMB) ve Para Politikası

TCMB Başkanı Fatih Karahan, dün enflasyonu düşürmek için "ne gerekiyorsa" yapacaklarını vurguladı. İhracatçıların elde ettiği dövizin %40'ının alınması uygulamasının süreceğini ancak rezerv güçlendikçe oran değişikliği değerlendirebileceklerini söyledi. İç gündemde takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor.

TCMB Rezervlerindeki Artış

Yerel seçim sonrası TL'ye artan ilgiyle birlikte TCMB'nin swap hariç net rezervi geçen hafta pozitife geçti. Bankacılar, yerel seçim öncesi 29 Mart'ta -65.5 milyar dolar ile tarihi düşük seviyede olan swap hariç net rezervde yerel seçim sonrası geçen dokuz haftada yaşanan artışı yaklaşık 67 milyar dolar olarak hesapladı. Karahan, bu artışın 10 milyar dolar civarında kısmının sıcak para olduğunu belirtti. Bu hızda ve bu büyüklükte bir rezerv artışı daha önce görülmemişti.