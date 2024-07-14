TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu seçimleri 10 Temmuz tarihli seçim gündemli toplantı ile BAOB'ta TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nde gerçekleşti.BURSA (İGFA) - TMMOB Bursa İKK seçimlerine TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı ve mevcut TMMOB Bursa İKK Sekreteri Şirin Rodoplu Şimşek ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Murat Korkut aday olarak girdi. Akademik odaların verdiği oylar neticesinde Murat Korkut, yeni dönem TMMOB Bursa İKK Sekreteri olarak seçildi.

Bursa Şube Sekreteri Murat Korkut, seçim sonrasında yaptığı açıklamada “TMMOB Bursa İKK olarak TMMOB ilkeleri doğrultusunda tavır alacaklarını ve tarafsız olmayacaklarını, her koşulda kamusal olandan yana taraf olacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"TMMOB, kuruluş yasasında yer aldığı üzere kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Kuruluş ilkelerinde önceliklerinden biri “kamu adına” TMMOB’ye bağlı meslek disiplinlerinin alanına giren konularda; kamu adına denetim yapmak ve TMMOB üyelerinin kamu adına yaptığı çalışmaların eşgüdümü ve denetimini yapmaktır. Bu kapsamda TMMOB Sekreteri/Sekretaryasının ASLİ görevlerinin başında KAMU adına taraf olmaktadır. Kamu adına yapılan uygulamanın/planlamanın/projelendirmenin mevcut iktidarın, yerel iktidarların, yada muktedirlerin hangi siyasi anlayışta olursa olsun denetlenmesinde, gerektiğinde, yasal yollara başvurulmasında yada basın yoluyla bilgilendirilmesinde KAMUDAN YANA OLMAK en masum tanımıyla PİYASACI EKONOMİ baskılarına kamu adına karşı çıkmak gelir" ifadelerini kullandı.