Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ana Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Önceki yönetmelik, genel kurul ilanlarının oda merkezlerinin bulunduğu bölgelerde birer gazetede yayımlanmasını zorunlu kılıyordu. Yeni yönetmelik değişikliklerine göre, bu ilanlar artık birliğin ilan yeri ve internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Maddelerde yapılan değişiklikler şöyle:

5’inci madde değişikliği: İlanların oda merkezlerinin bulunduğu yerdeki gazetelerde yayımlanmasına ilişkin ibareler, “Birliğin ilan yeri ile Birlik kurumsal internet sitesinde” olarak değiştirildi.

24’üncü madde değişikliği: İlgili fıkralarda yer alan gazete ilanı zorunluluğu, yine birlik internet sitesi ve ilan yerinde duyuru yapılmasına çevrildi.

57’nci madde değişikliği: Gazetelerde ilan gerekliliği, benzer şekilde birlik internet sitesi ve ilan yerleri üzerinden gerçekleştirilmesine dönüştürüldü.

Basın sektöründen tepki

Bu karar, uzun yıllardır odaların genel kurul ilanlarını yayımlayan gazeteler tarafından tepkiyle karşılandı. Basın sektöründe, özellikle ekonomik zorlukların arttığı bu dönemde böyle bir değişikliğin yapılması “samimiyetsizlik” olarak değerlendirildi. TMMOB'un basının hayatta kalması için mücadelesini baltaladığı yönünde eleştiriler de geldi.

Ekonomik etkileri

Yönetmelik değişikliği, özellikle yerel gazetelerin gelirlerini doğrudan etkileyebilir. Genel kurul ilanları gibi yasal bildirimler, gazetelerin önemli bir gelir kaynağıdır.

TMMOB, bu adımı dijitalleşme sürecinin bir parçası olarak görse de, basın sektöründeki çalışanlar ve yöneticiler, kararın ekonomik açıdan yaratacağı olumsuz etkiler konusunda endişeli.

Bu değişiklik, TMMOB’un genel kurullarının şeffaflık ve erişilebilirlik açısından nasıl bir yol izleyeceği konusunda sorular ortaya koyuyor. Basın sektöründe yaşanan bu gelişmelerin uzun vadede nasıl etkiler yaratacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. TMMOB'un gelecekte basınla nasıl bir işbirliği içerisinde olacağı ve bu kararın nasıl revize edilebileceği de tartışmaların merkezinde yer alacak gibi görünüyor.