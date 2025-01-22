Kartalkaya Kayak Merkezi’nde sabah saatlerinde çıkan yangın, faciaya dönüştü. Grand Kartal Hotel’de çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi yaralandı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, yaptığı açıklamada, yangının neden olduğu can kayıplarını önlemek için alınması gereken tedbirlere ve ihmallere dikkat çekti.

"Yangın güvenlik önlemleri yetersizdi"

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, yaptığı yazılı açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilmediğini ancak tesiste yangın güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirtti. Açıklamada, "Otelin yönetmeliklere göre zorunlu olan otomatik yağmurlama (sprinkler) sistemine sahip olmadığı, algılama ve uyarı sistemlerinin çalışmadığı ve kaçış yollarının yetersiz olduğu anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Bilim ve teknik göz ardı edildi"

Oda, mühendislik projelerinin yönetmeliklere uygunluğunun ve uygulama sürecinin yeterince denetlenmediğine vurgu yaptı. “Bu faciada yaşamını yitiren yurttaşlarımızın sorumluları, denetim görevini yapmayan kurumlar ve kar hırsıyla güvenlik tedbirlerini almaktan kaçınan işletmelerdir” denildi.

"Denetim eksikliği gün yüzüne çıktı"

2013 yılında yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kontrolünde Sağlık Güvenlik Şartları Yönetmeliği"ne göre yangın tesisatlarının yılda bir kez denetlenmesinin zorunlu olduğunu hatırlatan TMMOB, “Bu yasal zorunlulukların uygulanmaması, facianın boyutlarını artırmıştır. Teknik personelin yetkinliği ve periyodik denetimlerin eksikliği, can ve mal kayıplarına davetiye çıkarmıştır” ifadelerini kullandı.

"Kamusal denetim şart"

Yangın sonrası yapılan açıklamada, işletmelerdeki teknik müdürlüklerin ve personelin yetkinliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı. Davlumbaz filtrelerinin temizliği, bacaların kontrolü ve diğer önleyici bakım faaliyetlerinin önemine dikkat çeken oda, bu süreçlerin düzenli olarak denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamanın sonunda TMMOB, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. "Bu olayın takipçisi olacağız. Sorumlular, yargı önünde hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" mesajını paylaştı.