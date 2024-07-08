01 Temmuz 2024 tarihinde İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda meydana gelen yürüyen merdiven kazası, çok sayıda vatandaşımızın yaralanmasına neden olmuştur. TMMOB Makine Mühendisleri Odası, kaza ile ilgili ilk incelemelerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşarak önemli uyarılarda bulundu.

Dişlilerde oluşan aşınma

Kazanın nedeni, yürüyen merdivenin basamaklarını hareket ettiren dişlilerde oluşan aşınma olduğu açıklandı. Bu aşınma sonucu dişlilerde oluşan boşluklar, basamaklara hareket iletimini durdurarak yolcuların ağırlığı ve yerçekimi etkisiyle merdivenin aşağı yönde hızlanmasına yol açmış ve bunun da kazaya sebep olduğu bildirildi.

Yasal periyodik kontroller

TMMOB Makine Mühendisleri Odası, kamuya açık alanlarda kullanılan yürüyen merdivenlerin güvenliği için düzenli bakım ve yasal denetimlerin önemini vurgulamaktadır. Bu tür kazaların önlenmesi için yılda en az bir defa yapılması gereken yasal periyodik kontrollerin titizlikle uygulanması gerektiğini belirtti.

Doğru kullanımın önemi

Ayrıca, kullanıcıların da yürüyen merdivenleri doğru şekilde kullanmaları gerektiği vurgulayan TMMOB, kullanıcıların yüklenme sınırlarına dikkat etmeleri, acil durum butonlarını gereksiz kullanmamaları ve güvenlik tertibatlarına müdahale etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kamuya açık alanlarda bulunan yürüyen merdivenlerin ve yolların güvenliği için tesis sahiplerine yılda birden fazla periyodik kontrol yapılması önerilmekte ve bu kontrollerin sıklığının artırılmasının kaza risklerini azaltacağı vurgulanmaktadır.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası, bu tür kazaların tekrarlanmaması ve vatandaşların güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasının önemini vurgulayarak ve yetkililere çağrıda bulunarak sözlerini tamamladı.