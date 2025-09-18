TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde görev yapan mimar, mühendis ve şehir plancılarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurul, bazı personelin "kapsam dışı" statüsüne alındığını, görevlerinden uzaklaştırıldığını ve ücretsiz izne gönderildiğini belirterek, süreçlerin şeffaf ve adil bir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Şeffaf ve adil süreç talebi

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan mimar, mühendis ve şehir plancıları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, bazı çalışanların "kapsam dışı" statüsüne alındığı ve bu kişilerin görevlerinden uzaklaştırıldığı ifade edildi. Ayrıca, bazı çalışanların iştiraklere iade edildiği veya ücretsiz izne yönlendirildiği de belirtilerek, söz konusu süreçlerin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Bilgi eksikliği ve adalet çağrısı

Kurul, "kapsam dışı" statü ve ücretsiz izin uygulamalarıyla ilgili bilgi eksikliğine dikkat çekerek, bu uygulamanın kriterlerinin ve işleyişinin netleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, tüm personelin ücret ve özlük haklarının eşit ve güvence altında olması gerektiği de açıklamada yer aldı. TMMOB, işe alım ve işten çıkarma süreçlerinde liyakatin esas alınması ve uygulamaların kamuoyuna açık şekilde yürütülmesinin önemine değindi.

Hakların güvence altına alınması için iletişim

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, süreçlerin netleştirilmesi ve meslektaşların haklarının güvence altına alınması için İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimiyle iletişimde olacaklarını duyurdu. Bu süreçte, şeffaflık ve eşitlik ilkelerinin ön planda tutulması gerektiği vurgulandı.

Kurulun açıklamasındaki talepler şöyle:

- Ücretsiz izin dayatmalarının, keyfi görevlendirmelerin ve hukuksuz uygulamaların derhal sona erdirilmesini,



- İşten uzaklaştırılan ve ücretsiz izne çıkması için zorlanan tüm meslektaşlarımıza dair süreçlerin şeffaf bir şekilde tariflenmesini, adil değerlendirme süreçlerinin tamamlanmalarını ve hak mahrumiyetine uğradığı tespit edilen meslektaşlarımızın ivedilikle görevlerine iade edilmesini,



- “Eşit işe eşit ücret” ilkesinin hayata geçirilerek ücret ve özlük haklarındaki adaletsizliklerin giderilmesini; meslekleri gereği kamusal sorumluluk üstlenen meslektaşlarımızın ivedilikle sözleşmeler ile güvence altına alınmış haklara kavuşması için irade konulmasını,



- İşe alım ve işten çıkarma süreçlerinde liyakatin esas alınmasını ve tüm uygulamaların kamuoyuna açık, şeffaf bir biçimde yürütülmesini talep ediyoruz.

Açıklamanın tamamı şu şekilde: