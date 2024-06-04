Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), sanayici ve ihracatçılara, banka kredi maliyetlerinden etkilenmemesi için ticari kredi kartıyla kabuklu fındık alma imkânı getirdi..ANKARA (İGFA) - Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) yapılan açıklamada, dün itibarıyla yaklaşık 38 bin ton kabuklu fındığın satışa çıkarıldığını duyurdu.

Satışa çıkarılan 2023 mahsulü ürünün kilogram fiyatının 130 lira, 2022 mahsulünün kilogram fiyatının ise 126 lira olduğuna işaret edilen açıklamada, sanayici ve ihracatçının banka kredi maliyetlerinden etkilenmemesi için ticari kredi kartıyla alım yapma imkanı getirildiği aktarıldı.

https://twitter.com/OfisTMO/status/1797949802518639098