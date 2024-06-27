Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) İzmir'in İnciraltı ve Çeşme bölgelerinde yer alan arsaları satışa çıkardı. Söz konusu taşınmazların toplam satış bedeli 70 milyon 60 bin lira olarak açıklandı.

Satışa sunulan taşınmazlardan biri ünlü tatil beldesi Çeşme’nin Ilıca Mahallesi’nde bulunuyor. Denize 35 metre mesafede bulunan parselde konut yer alıyor.

TMSF Komisyonu söz konusu alan için 36 milyon 620 bin Türk Lirası bedel biçti.

İmar Planı birkaç ay önce onaylanan bölgede

Diğer bir taşınmaz ise İzmir’in Balçova ilçesinde bulunuyor. Taşınmaz önceki aylarda Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nın onaylandığı İnciraltı’nda “ticaret-turizm-konut alanı” olarak belirlenen bölgede bulunuyor. Satışa çıkarılan taşınmazın onaylanan imar planında “30 metrelik Taşıt yolu - Otopark Alanı ve Park Alanı” içinde olduğu belirtildi. Parsel üzerinde müstakil kullanımlı mesken ve yardımcı yapılar yer alıyor.

TMSF’nin yayımladığı ilanda “Balçova Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde gerçekleştirilen incelemede, söz konusu yapıya ait mimari proje bulunmamakla birlikte ruhsat ve yapı kullanma izin belgesine sahip olduğu tespit edilmiş olup ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde parsel üzerinde toplam 798 metrekare kapalı alan olduğu görülmüştür” denildi.

Taşınmaz için TMSF Komisyonunun belirlediği tutar 33 milyon 440 bin Türk Lirası olarak kaydedildi.

TMSF’nin yayımladığı ilâna göre bir şirkete ait olan taşınmazlar açık arttırma usulü ile satılacak. İlk satış günü 9 Temmuz 2024 olarak duyuruldu. Satışın ilk gün gerçekleşememesi durumunda ikinci ihale ise 16 Temmuz 2024’te olacak.