Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 84 milyon TL bedelle satışa çıkarılan Flash Haber TV’nin ticari ve iktisadi bütünlüğü için ilan edilen ihale takvimini bir ay uzatma kararı aldı. Flash TV'nin satışı, TMSF tarafından belirlenen yeni takvime göre 15 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.

Süre uzatıldı

TMSF, Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ’ye ait Flash Haber TV’nin ticari ve iktisadi bütünlüğü için ilan edilen ihale süresini uzattı. Yapılan açıklamaya göre, ihale takvimi 15 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldı. Bu uzatma ile birlikte, Flash TV'nin satışı için bilgi odasından yararlanma süresi, başvuru tarihi ve ihale günü de yeni tarihlere çekilmiş oldu.

İhale takvimi güncellendi

Yapılan düzenlemeye göre, bilgi odasından yararlanmak için son tarih 13 Ekim 2025, başvuru için son tarih ise 14 Ekim 2025 saat 16:00 olarak belirlenirken, ihale tarihi 15 Ekim 2025 saat 15:30’a uzatıldı. Pazarlık tarihleri de yeni tarihlerle uyumlu şekilde 17 Ekim 2025 saat 15:30'a kadar devam edecek.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu teklif verdi

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, geçtiğimiz yıllarda Flash Haber TV’yi satın almak istemişti ve bu kez ihaleye katılmak için harekete geçti. Mahiroğlu, ihaleye katılmak için gerekli teminatı yatırarak, Flash TV’nin satın alınması için teklif verdi.

Geçmişte de satın alma iddiaları vardı

2024 sonunda Halk TV, Flash Haber TV’yi satın alacağını açıklamış ve anlaşma için protokoller imzalandığını duyurmuştu. Ancak, Flash TV yönetimi, hisse devrini yapmadığını ve baskı nedeniyle devrin gerçekleştirilemediğini öne sürmüştü. Bu süreç, iki kanal arasında tartışmalara yol açmıştı.

Satışın detayları

Flash Haber TV’nin ticari ve iktisadi bütünlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından verilen uydu, kablo ve internet TV yayın lisansları ile Flash Haber TV’ye özgülenmiş mal, hak ve varlıklar ile sözleşmeleri kapsıyor. İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerine göre yapılacak.

İhalenin sonlanmasından sonra, Flash Haber TV’nin geleceği ve yeni sahibi hakkında önemli gelişmeler yaşanacak. İhalenin sonuçlanması ile birlikte Flash TV'nin yeni dönemine ilişkin detaylar açıklanacak.