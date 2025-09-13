Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Üniversal Kimya ve Üniversal Gözlük şirketlerine ait mal, hak ve varlıklardan oluşan iki ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı. Muhammen bedel 209 milyon 100 bin lira olarak belirlendi.

TMSF tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, iki iktisadi bütünlük için satış kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılmak isteyenlerin 20 milyon 910 bin lira teminat yatırması ve tekliflerini 14 Ekim saat 16.00’ya kadar teslim etmesi gerekiyor.

İhale, 15 Ekim saat 14.00’te TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkezinde gerçekleştirilecek.