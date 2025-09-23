Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi (TMVFL) Milli Karma Futbol Takımı, “Dumansız Türkiye Dumansız Şehir” projesi kapsamında Bartın Atatürk Stadı’nda Moldova’nın Gagauzya Özerk Bölgesi Milli Karma Takımı ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 berabere biten maçta TMVFL Milli Karma, penaltılarda 4-2 galip gelerek etkinlik kupasının sahibi oldu.

Maçın detayları

Maç öncesinde Bartınlı 110 çocuğa forma ve şort takımı hediye edildi. Başkanlar ve Bartın protokolü arasında düzenlenen gösteri maçı 2-2 berabere tamamlandı. Kardeş Gagauzya Milli Karma ile geçen yılın Aralık ayında Komrat’ta oynanan maçın rövanşı niteliğindeki müsabakada, iki ülkenin milli marşları çalındı.

Tribünleri dolduran seyirciler, maç boyunca Türkiye tezahüratlarıyla coşkulu atmosferi artırdı. İlk yarıda Pavel Pulucciu’nun golüyle Gagauzya Milli Karma 1-0 öne geçti. İkinci yarının başında Bayram Dündar’ın golü ile TMVFL Milli Karma eşitliği sağladı ve normal süre 1-1 tamamlandı.

Seri penaltı atışlarında TMVFL Milli Karma oyuncuları dört penaltının tamamını gole çevirirken, Gagauzya Milli Karma’nın ilk iki penaltısı kaleci ve üst direkten döndü. Beşinci penaltılara gerek kalmadan TMVFL Milli Karma maçı 5-3 kazanmış oldu.

Kimler katıldı?

Maça Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Vali Yardımcısı Hasan Ali Kurt, Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Gagauzya Milletvekili Grigori Dıulgher, Spor Bakan Yardımcısı Pavel Tulba, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, Gençlik Spor İl Müdürü Halil Akkaş, KOSGEB Müdürü Gökhan Akdağoğlu ve TMVFL Başkanı Kenan Gürsu ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Maç sonrası TMVFL Milli Karma’ya birincilik kupası, Gagauzya Milli Karma’ya ikincilik kupası ve etkinliğe katkı sağlayanlara plaketler verildi. Her iki takım oyuncuları ve yöneticileri dostluğun ve sportif ilişkilerin devam etmesi dileğiyle bir araya geldi.

Dumansız Türkiye farkındalığı

Projenin yaratıcılarından Dr. Yakup Arslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, tütün kullanımının küresel sağlık sorunlarına dikkat çekti. Arslan, tütün kullanımının sadece bireyi değil, toplumu ve gezegeni de etkilediğini vurgulayarak, “Dumansız Türkiye ve Dumansız Şehirler konsepti ile toplum sağlığını korumayı ve farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Bu etkinlik, gençlerimizin sağlıklı bir geleceğe sahip olması için önemli bir adımdır” dedi.

Arslan, gençlerin tütün ürünleri ve yeni nesil tütün ürünleriyle erken yaşta tanıştığını belirterek, bu tür farkındalık faaliyetlerinin hem toplumsal hem de gezegensel sağlık açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Etkinliğin önemi

Bartın’daki organizasyon, spor aracılığıyla toplumsal farkındalık yaratmayı hedeflerken, iki kardeş ülke arasındaki dostluk ve kültürel bağların güçlenmesine de katkı sağladı. Proje, Dumansız Türkiye vizyonu doğrultusunda hem yerel hem de uluslararası düzeyde olumlu bir örnek teşkil etti.