TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında, demokrasinin ve millet iradesinin yanında olduklarını vurguladı.

"Demokrasi ve millet iradesine bağlıyız"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, demokrasinin, milletin ve devletin daima yanında olduklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Bu demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden, milli direnişin kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimizi minnetle anıyoruz” dedi.

"Unutulmayacak bir direniş"

Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 8. yıldönümündeyiz. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. Türkiye, 15 Temmuz gecesi demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden hain ve alçakça bir saldırıyı geri püskürterek, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini açıkça göstermiştir. Demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe boyun eğmeyiz.”

"İlk inisiyatifi alan meslek örgütü olduk"

“TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olduk. 'Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür' dedik. Türk iş dünyası, her zaman milletimizin, devletimizin ve demokrasinin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden, milli direnişin kahraman şehitlerini minnetle anıyoruz” diye ekledi.