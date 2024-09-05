Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan ve özel sektörle istişare içinde hazırlanan 2025-2027 Orta Vadeli Programı (OVP) hakkında açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, programın ülke ve millet için hayırlı olduğunu belirterek, iş dünyasının temel beklentilerini sıraladı.

Hisarcıklıoğlu'ndan OVP’nin önemine vurgu

Hisarcıklıoğlu, Orta Vadeli Program'ın finansal istikrarı sağlama, öngörülebilirliği artırma, enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme ve sürdürülebilir büyümeye odaklanma yönündeki hedeflerine değindi. Programın, enflasyonla mücadele ve sürdürülebilir büyüme için önemli bir yol haritası sunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, yapılacak yapısal reformların küresel rekabet gücünü artıracağına vurgu yaptı.

"Reel sektörün sesine daha fazla kulak verilmeli"

Hisarcıklıoğlu, programın uygulanma sürecinde finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini ve reel sektörün sesine daha fazla kulak verilmesi gerektiğini ifade etti. Kamu ve özel sektör arasında daha fazla istişare yapılmasının önemine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının ülkenin hedefleri doğrultusunda tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Programın önemi ve gelecek beklentileri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Program, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İş dünyası temsilcileri ve ekonomistler, programın başarılı bir şekilde uygulanmasının, ülkenin ekonomik istikrarını sağlamada ve uluslararası rekabet gücünü artırmada kilit rol oynayacağını belirtiyor.