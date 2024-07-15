Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyesi Selçuk Semizoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle anlamlı bir açıklama yaptı. Semizoğlu, demokrasinin ve milli birliğin önemine dikkat çekti.

Demokrasi nöbeti ve dayanışma ruhu

Başkan Selçuk Semizoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Demokrasimize ve Milli Birliğimize kasteden hain darbe girişiminin sekizinci yılını idrak ediyoruz. Aziz Milletimiz büyük bir cesaret ve kararlılık örneği ile darbeye karşı durmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni milletin iradesi dışında hiçbir gücün yönetemeyeceğini tüm dünyaya açık şekilde ilan etmiştir. Siyasi düşüncesi, ideolojisi ne olursa olsun, ülkesinin varlığı ve bağımsızlığı, vatanının bölünmezliği söz konusu olduğunda tek vücut olduğunu göstermiştir."

"Milli irade en büyük gücümüzdür"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Büyük Türk Milleti'nin bekasının her türlü siyasi görüşün önünde geldiğini belirten Semizoğlu, "Bu konu tartışmaya kapalıdır ve en büyük gücümüz milli irademizdir. Türk Milleti, bedeli kanla ödenmiş bu topraklarda demokrasi nöbetini dayanışma ruhu ile sonsuza dek tutacaktır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, milletimizin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmesini temennisiyle, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!" ifadelerini kullandı.