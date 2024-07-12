Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 2021 yılında açılan TOBB Ticaret Merkezi (TTM) Şikago, İzmir'de düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, TTM'nin İzmirli iş insanlarına sağlayacağı fırsatlar detaylı bir şekilde ele alındı.

TTM Şikago'nun sunduğu altyapı

Etkinliğe TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi gibi önemli isimler katıldı. Yorgancılar, TTM Şikago'nun Türk firmalarına sağlayacağı ticari çözüm ortaklıklarını vurgulayarak, ABD pazarına giriş süreçlerinde destek sunacağını belirtti.

Kestelli ise küçük ve orta ölçekli işletmeler için ABD pazarının zorluklarını ve TTM'nin bu zorlukları aşma potansiyelini önemli bir hamle olarak değerlendirdi.

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, TTM Şikago'nun sunduğu altyapı, iş geliştirme ve lojistik hizmetlerinin Türk firmaları için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı ve organizasyona katkılarından dolayı tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.

TOBB Ticaret Merkezi Şikago Projesi sunumu

TOBB Ticaret Merkezleri A.Ş. Genel Müdürü Volkan Palaz, katılımcılara detaylı bir sunum yaparak TTM Şikago'nun işleyişini ve Türk firmalarına sağladığı avantajları anlattı. Palaz, Şikago'daki merkezin Türkiye'nin ihracat ekosistemine nasıl katkı sağladığını canlı örneklerle gösterdi ve İzmirli iş insanlarının merkeze ilgisiyle memnuniyetini dile getirdi.

Etkinlik, Türk iş dünyası için ABD pazarına adım atma ve mevcut ticari ilişkileri güçlendirme konusunda önemli bir bilgilendirme ve iş birliği platformu oldu. TTM Şikago'nun Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı sağlayacak potansiyele sahip olduğu vurgulanırken, gelecekteki ticaret ve lojistik stratejileri için önemli bir adım olarak değerlendirildi.