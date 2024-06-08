İSTANBUL (AA) - Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) üyeleri, WORLDEF İstanbul'da TÖDEB pavyonunda ödeme çözümlerini sergiliyor.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TÖDEB, İstanbul Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilen WORLDEF İstanbul'da üyeleriyle temsil ediliyor.

WORLDEF İstanbul Fuarı'nda yer alan TÖDEB pavyonu, e-ticaret ve perakende sektörlerinin dinamiklerini şekillendiren ödeme ve elektronik para kuruluşlarını, sektör profesyonelleri ve yatırımcılarla bir araya getiriyor.

Bu buluşma, sektörün inovasyon kapasitesini, rekabet gücünü ve çözüm odaklı yaklaşımlarını sektörün tüm paydaşlarına sergileme fırsatı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, sektör için herhangi bir sınır, mekan, zaman tanımadan çalıştıklarını belirterek, "Sadece gelecek günleri değil, gelecek yılları da planlamaya devam ediyoruz. Sektörümüz için durmadan çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "TÖDEB üyeleriyle çalışan markaların iş süreçleri kolaylaşıyor"

Bilgetekin, e-ticaret ve ödeme hizmetleri arasındaki ilişkiye ve iki dinamik sektörün işbirliğine dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de e-ticaret sektörü de bizim sektörümüz gibi hızlı büyüyen, dinamik bir sektör. 2023 yılı itibarıyla e-ticaret sektöründe 20 bine yakın aktif işletme bulunmakta ve milyonlarca kullanıcı bu platformlar üzerinden alışveriş yapmakta. Biz, TÖDEB olarak e-ticaret dünyasına sunduğumuz yenilikçi ödeme çözümleriyle bu sürece önemli katkılar sağlıyoruz. Üyelerimiz, güvenli ve hızlı ödeme sistemleri ile hem tüketicilere hem de işletmelere daha sorunsuz ve verimli bir ticaret deneyimi sunuyor.



TÖDEB üyeleriyle çalışan markalar, düşük maliyetli ve hızlı ödeme çözümleri ile iş süreçlerini kolaylaştırıyor. Üyelerimizin sunduğu dijital cüzdan, mobil ödeme ve sınır ötesi para transferi hizmetleri, işletmelerin finansal işlemlerini daha hızlı ve güvenli hale getiriyor. Bu da markaların operasyonel verimliliğini artırarak rekabet avantajı sağlamalarına yardımcı oluyor."

WORLDEF ile bu yıl başlayan işbirliğinin gelecek senelerde büyüyerek devam edeceğini de aktaran Bilgetekin, "Bugün burada stratejik partner olarak kurduğumuz işbirliklerinin meyvesini önümüzdeki sene WORLDEF ve TÖDEB arasında daha gelişmiş ve büyük işlere imza atarak taçlandırmak istiyoruz. Ödeme ve ticaret birbirinden ayrılmaz iki parça ve bu iki parça arasındaki eşgüdümün başarılı olması ülkemize de ekonomimize de fayda sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.