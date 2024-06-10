TOFAŞ Spor Kulübü yeni sezon basketbol altyapı seçmeleri 29 Haziran Cumartesi günü Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Seçmelere, 2010-2014 arası doğumlu sporcular katılabilecek.BURSA (İGFA) - Altyapıya yapmış olduğu yatırımlarla Türk basketbolunun köklü kulüplerinden olan TOFAŞ, yeni sezon öncesi yeni yeteneklerini arıyor. Mavi Yeşilli kulübün 2024-2025 sezonu altyapı seçme organizasyonu 29 Haziran 2024 - Cumartesi günü gerçekleştirilecek. 2010-2014 arası doğumlu sporcuların katılabileceği seçmeler, TOFAŞ Fabrikası içerisinde yer alan Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda 11.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek. Seçmelerde sporcular bir dizi testten geçip, saha içerisinde TOFAŞ altyapı antrenörlerinin gözetiminde seçme antrenmanına katılacak. Altyapı antrenörlerinin dikkatini çeken isimler daha sonra kulübün resmi internet sitesi www.tofasspor.com’dan duyurulacak ve TOFAŞ basketbol altyapı takımlarıyla kendi yaş gruplarında çıkacakları antrenmanlarda bir kez daha elemeden geçtikten sonra altyapımıza katılma hakkı elde edecekler.

Yaş gruplarına göre seçme saatleri şu şekilde;

• 2010 – 2011 Doğumlu sporcular 11.00 - 13.00 arası

• 2012 – 2013 Doğumlu sporcular 13.00 - 15.00 arası

• 2014 Doğumlu sporcular 15.00 - 17.00 arası

Seçmeye katılacak olan sporcuların yanlarında getirmesi gereken belgeler;

1. Kimlik fotokopisi

2. Bir adet fotoğraf

3. Kayıt formu (tofasspor.com internet sitesinden indirilecektir)

TOFAŞ Spor Kulübü seçmelerine katılım formunu indirmek için tıklayınız.

Not: Seçmeye katılacak sporcuların antrenmana kendi spor kıyafetleriyle gelmeleri gerekmektedir. Seçmelere katılım ücretsizdir.

2024-2025 Sezonu TOFAŞ altyapı seçmeleri hakkında bilgi almak için;

TEL: (0224) 270 80 50

Dahili Hat: 2170 - 2171 - 2172

Yer: Mustafa V. Koç Spor Salonu (TOFAŞ Fabrikası İçi)

Adres: TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. İstanbul Caddesi No: 574 Osmangazi / BURSA